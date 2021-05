Basketball-Profiliga : NBA-Playoffs: Schröders Lakers verlieren in Phoenix

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihr Playoff-Auftaktspiel in der Profiliga NBA verloren.

Phoenix | Das Team von LeBron James unterlag den Phoenix Suns mit 90:99, damit gingen die Texaner in der Best-of-seven-Serie zunächst mit 1:0 in Führung. James war beim NBA-Champion mit 18 Punkten der erfolgreichste Mann auf dem Parkett der Phoenix Suns Arena; Schröder kam auf 14 Zähler. Bei den Suns, dem Hauptrunden-Zweiten in der Western Conference, überra...

