Basketball : NBA: Schröder mit 22 Punkten bei Celtics-Sieg

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit der besten Leistung seit langem zum ungefährdeten 116:83-Sieg der Boston Celtics bei den Orlando Magic beigetragen.

Der Braunschweiger kam auf 22 Punkte und war damit hinter Teamkollege Jaylen Brown der zweitbeste Schütze. In den acht Partien zuvor war Schröder nie über zehn Punkte hinausgekommen. # Die Celtics kommen nun trotzdem auf fünf Siege in Serie und liegen in der Eastern Conference der NBA nur noch knapp hinter den Brooklyn Nets, deren freier Fall mit der a...

