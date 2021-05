Basketball : Neuer Rückschlag für die Lakers im Kampf um die NBA-Playoffs

Die Los Angeles Lakers verlieren im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA weiter an Boden.

Portland | Der ersatzgeschwächte Meister, bei dem neben LeBron James auch der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder fehlte, unterlag bei den Portland Trail Blazers mit 101:106. Schröder befindet sich in Quarantäne, nachdem eine Person in seinem Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Durch den Sieg ziehen die Trail Blazers an Los Angeles vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.