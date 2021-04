Königsklassen-Neuling : „Neues Zuhause“: Schumacher genießt harte Formel-1-Schule

Mick Schumacher fühlt sich gut angekommen in der Formel 1. Für seine ersten Schritte auf der größten Motorsport-Bühne bekommt er viel Lob. Die Anfänger-Fehler muss er aber bald abstellen.

Portimão | In seinen Gedanken fährt Mick Schumacher oft schon an der Spitze der Formel 1. Wenn er sich überrundet auf den hinteren Rängen abmüht, stellt sich der 22 Jahre alte Neuling einfach die Kämpfe um Platz 15 oder 18 als Duell um den Sieg vor. „Das ist so ein mentales Ding. Ich habe den Ansporn, immer wirklich alles zu geben, in jeder Lage“, sagte der H...

