Ex-Skistar : Neureuther fordert mehr Freiheiten für Kindersport

Der frühere Skistar Felix Neureuther hat eine andere Prioritätensetzung bei den Corona-Restriktionen gefordert.

München | „Dann dürfen wir nach Mallorca fliegen, aber dürfen nicht in unserer Heimat draußen Sport machen“, sagte der 36 Jahre alte ARD-Experte in der „Sportschau“. „Also wo sind wir denn? Ganz ehrlich, weil dieser Mallorca-Urlaub so wichtig ist?“ Es gehe ihm insbesondere um die Kinder, „und nicht darum, ob irgendjemand Urlaub auf Mallorca macht“. An diesem...

