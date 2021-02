Zeitplan eng wie nie : Neuschnee verhindert Auftaktrennen der Ski-WM

Gleich das erste Rennen der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo fällt dem Wetter zum Opfer. Die Suche nach einem neuen Termin wird wohl knifflig. Mit Blick Richtung Himmel ist aber Besserung in Sicht.

Cortina d’Ampezzo | Das Wetter hat den Organisatoren der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo gleich am ersten Wettkampftag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen starken Schneefalls in der Nacht ist die Kombination der Damen abgesagt worden. Ein...

