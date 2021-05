Gewichtheben : Neuseeländerin als erste Transgender-Athletin zu Olympia

Die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard steht kurz davor, als erste Transgender-Athletin an Olympischen Spielen teilzunehmen.

Wellington | Die 43-Jährige werde aller Voraussicht nach ins Team des Pazifikstaates in der Klasse über 87 Kilogramm aufgenommen, nachdem sie nun einen Quotenplatz für die Sommerspiele in Tokio inne hat, zitierte das Nachrichtenportal „Stuff“ das Nationale Olympische Komitee in Neuseeland (NZOC). Hubbard war bis 2012 als männlicher Gewichtheber aktiv und wurde dan...

