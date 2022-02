American Football : NFL-Star Kamara unter Prügel-Verdacht: Gerichtstermin steht

NFL-Star Alvin Kamara muss sich am 8. März vor Gericht verantworten, weil er zusammen mit anderen einen Mann geschlagen und schwer verletzt haben soll.

Bei einer Verurteilung drohen den Footballprofi nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP zwischen einem und fünf Jahren Gefängnis. Der Runningback der New Orleans Saints war am Sonntag nach dem Pro Bowl von der Polizei verhört und zunächst festgenommen worden. Er hinterlegte eine Kaution in Höhe von 5000 US-Dollar und ist bis zu seinem Gerichtstermin ...

