Eishockey : NHL: Draisaitl und Kahun im „Battle of Alberta“ erfolgreich

Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun haben mit den Edmonton Oilers den elften Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren.

Calgary | Im sogenannten „Battle of Alberta“ setzten sich die Oilers mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) beim kanadischen Rivalen Calgary Flames durch. In der Scotia-North-Division klettert Edmonton nach dem achten Erfolg in den vergangenen zehn Spielen auf den zweiten Platz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.