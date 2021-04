Die Teilnahme von NHL-Spielern an der Eishockey-WM im Mai in Lettland wird aufgrund der Regeln in der Coronavirus-Pandemie besonders schwierig.

München | „Wenn jemand nachkommt, braucht er sieben Tage, bis er spielen darf“, sagte der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), Christian Künast, aufgrund der Quarantäne-Regeln des Weltverbands. „Man muss abwarten, wie lange die NHL-Saison wirklich geht, dann kann man erst fest planen, ob jemand kommen kann und wer kommen kann.“ Wegen Corona-Fäl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.