Eishockey : NHL: Sturms Minnesota Wild verspielen 2:0-Führung

Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL in Rückstand geraten.

Saint Paul | Durch die 2:5-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights steht es in der Best-of-Seven-Serie inzwischen 1:2, obwohl Minnesota das Auftaktspiel für sich entschieden hatte. Auch in der dritten Partie lagen die Wild nach dem ersten Drittel dank der Treffer von Ryan Hartman und Joel Eriksson Ek in Führung, doch anschließend drehte Vegas die Partie. Fünf...

