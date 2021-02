Mannschafts-Wettbewerb : Niederlage gegen Russland: Zverev und Co. verpassen Finale

Die Chance war da, doch am Ende hat es nicht ganz gereicht. Die deutschen Tennis-Herren haben das Finale des ATP Cups knapp verpasst. Doch vor den Australian Open stimmt die Form. Nur der Rücken von Deutschlands Nummer eins macht etwas Sorgen.

Melbourne | Die deutschen Tennis-Herren haben den Finaleinzug beim ATP Cup in Melbourne knapp verpasst. Im Halbfinale unterlag das Team um Alexander Zverev am Samstag Russland mit 1:2. Zunächst verlor Jan-Lennard Struff sein Einzel gegen Andrej Rubljow in drei S...

