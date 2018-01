SVZ-Sportlerwahl : Nur noch eine knappe Woche

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Volker Beier

erstellt am 08.Jan.2018 | 21:00 Uhr

Noch eine knappe Woche läuft unsere traditionelle Umfrage nach den beliebtesten Sportlerinnen, Sportlern, Mannschaften und Trainern des vergangenen Jahres. Bis nächsten Montag, 24 Uhr, muss Ihre Posteinsendung abgestempelt oder Ihr Fax oder Ihre E-Mail bei uns eingegangen sein, damit sie noch in die Wertung einfließen kann.

Mehr zum Thema SVZ-Sportler des Jahres : Wählen Sie Ihre sportlichen Lieblinge 2017

Rund 5000 Stimmen haben wir bis jetzt ausgezählt, und es ist an der Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Wie immer erfolgt die Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge, ein Rückschluss auf die derzeitige Platzierung ist nicht möglich. Bei den Frauen haben sich Denise Grahl und Titelverteidigerin Sarah Scheurich leicht abgesetzt.In der Männerwertung bilden Jürgen Brähmer, Hannes Ocik und Kevin Wölbert das Spitzentrio. Die Para-Bahnradfahrer Stefan Nimke/Kai Kruse und die Volleyballerinnen des SSC Palmberg führen die Mannschaftswertung an. Sehr ausgeglichen geht es im Nachwuchs zu, auch bei den Trainern gibt es noch keine eindeutige Tendenz.

Natürlich können Sie auf nebenstehendem Stimmzettel oder via Internet auch für Sportler votieren, die nicht auf unserer Vorschlagsliste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, stehen. Von dieser Möglichkeit wurde bislang schon mehrfach Gebrauch gemacht. Nicht zuletzt gab es auch noch einige hochwertige Erfolge, die gemeldet wurden, als unsere Umfrage bereits lief.

Unter allen Einsendungen – unabhängig davon, für wen die Stimmen abgegeben wurden – verlosen wir am Ende der Aktion drei Preise. Der Hauptgewinner wird Ehrengast bei der Sportlergala am 1. Februar in unserem Verlagshaus und darf in einem Schweriner Hotel übernachten.