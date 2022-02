NBA : Ohne LeBron James: Lakers verlieren L.A.-Duell

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben die Clippers das Derby in Los Angeles gegen die Lakers mit 111:110 (50:54) gewonnen.

Damit verdrängten die Clippers in der Tabelle der Western Conference ihren Stadtrivalen vom achten Platz. Die Lakers mussten im fünften Spiel nacheinander auf ihren verletzten Superstar LeBron James verzichten. In einer spannenden Schlussphase gab es in den letzten 63 Sekunden sechs Führungswechsel. Nachdem Anthony Davis (30 Punkte) zwölf Sekunden vor ...

