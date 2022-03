Ski alpin : Ohne Straßer und Schmid: Deutsche mit B-Besetzung im Mixed

Beim Kampf um einen Podestplatz im Team-Wettbewerb muss die deutsche Alpin-Riege beim Saisonfinale in Frankreich ohne zwei ihrer Top-Fahrer auskommen.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, werden Linus Straßer und Alexander Schmid beim Mixed-Event an diesem Freitag in Meribel (12.00 Uhr) fehlen. Beide seien „gesundheitlich noch leicht angeschlagen“ und konzentrierten sich daher auf ihre Einzelrennen am Wochenende. Schmid zählt im Riesenslalom am Samstag zum erweiterten Favoritenkreis. Straßer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.