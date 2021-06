Corona-Pandemie : Olympia-Chefin hofft auf reibungslose Eröffnung der Spiele

Japans Olympia-Organisationschefin Seiko Hashimoto hofft trotz der andauernden Corona-Pandemie auf eine reibungslose Eröffnung der Spiele in Tokio in genau einem Monat.

Shinjuku City | „Ich möchte wirklich, dass sie ohne größere Störungen eröffnet werden“, sagte Hashimoto in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Kyodo. Die Spiele waren wegen der globalen Pandemie um ein Jahr verschoben worden und sollen nun am 23. Juli eröffnet werden. Doch festliche Stimmung will in der Gastgeberstadt nicht aufkommen. ...

