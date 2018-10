Titelkämpfe in Budapest : Olympia-Dritter Kudla verpasst Medaille bei Ringer-WM

Der Olympia-Dritte Denis Kudla hat bei der Ringer-WM in Budapest eine Medaille verpasst. Der Vorjahresfinalist verlor sein Viertelfinale im Griechisch-Römischen Stil gegen Rustam Assakalow aus Usbekistan mit 2:5.

von dpa

26. Oktober 2018, 16:23 Uhr

Weil sein Gegner danach in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm ebenfalls ausschied, bleibt Kudla die Teilnahme an der Hoffnungsrunde um Bronze verwehrt. Der 23-Jährige galt neben Frank Stäbler als größter Hoffnungsträger des Deutschen Ringer-Bundes in Ungarn. Stäbler kämpft am Abend um Gold.

Etienne Kinsinger in der Klasse bis 60 Kilogramm und Erik Weiß (-67 kg) können noch auf ihre Chance hoffen. Die beiden verloren zwar, ihre Gegner sind aber noch im Rennen um die Endkämpfe.