Olympische Winterspiele : Olympia sorgt für Wintersport-Boom in China

In China begeistern sich immer mehr Menschen für Eis- und Schneesportarten. Die Regierung hofft, dass die Winterspiele bei der Entstehung einer riesigen neuen Industrie helfen.

Stanley ist ein absoluter Ski-Liebhaber. Seit vielen Jahren ist der 35-jährige Pekinger im Winter auf den Pisten rund um die chinesische Hauptstadt unterwegs. Nun, da China die Olympischen Winterspiele ausrichtet, hat Stanley noch mehr Spaß an seinem Hobby als zuvor. Brauchte er früher bis zu vier Stunden, um in sein bevorzugtes Skigebiet in Chongli n...

