Spiele 1956 in Melbourne : Olympiasiegerin Happe im Alter von 94 Jahren gestorben

Schwimm-Olympiasiegerin Ursula Happe ist im Alter von 94 Jahren gestorben, teilte ihre Familie der Deutschen Presse-Agentur mit.

Dortmund | Happe sei friedlich eingeschlafen. Sie lebte zuletzt in Dortmund. Im November 1956 war Happe in Melbourne über 200 Meter Brust in 2:53,1 Minuten als erste Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg Schwimm-Olympiasiegerin geworden - im Alter von 30 Jahren als Mutter von zwei Kindern. Zwei Jahre zuvor hatte sie bereits den Europameistertitel über die gleic...

