Sommerspiele in Tokio : Olympischer Fackellauf soll in Fukushima starten

Der Fackellauf im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio soll am 25. März in Fukushima starten, könnte jedoch im Fall von übermäßigen Menschenansammlungen entlang der Route auch ausgesetzt werden.

楢葉町 | Dies sehen eine Reihe von Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus vor, wie die Organisatoren am Donnerstag bekanntgaben. Zuschauer werden ermuntert, den 121 Tage dauernden Fackellauf live im Internet zu verfolgen. Solange es nicht zu Überfüllun...

