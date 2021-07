Olympische Spiele : Olympisches Dorf öffnet in Tokio - Sorgen wegen Pandemie

Eigentlich soll das Olympische Dorf ein Ort der Begegnung sein. Nicht in diesem Jahr: Strenge Corona-Regeln erwarten die Olympioniken. In Tokio wurde erneut der Notstand ausgerufen.

Shinjuku City | Zehn Tage vor Beginn der Olympischen Spiele hat das Athletendorf in Tokio geöffnet. Der normalerweise fröhliche Countdown-Beginn wurde überschattet von der andauernden Sorge vieler Menschen im Gastgeberland vor einer Ausbreitung des Coronavirus durch das Mega-Sportspektakel. Am Vortag war der nunmehr vierte Notstand in der Olympia-Stadt in Kraft ge...

