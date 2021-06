Titelkämpfe in Polen : Para-EM: Kein Gold, aber vier Medaillen für den DBS

Drei frühere Europameister gingen am vierten und vorletzten Wettkampftag der Para-EM der Leichtathleten an den Start. Deshalb bestand durchaus Hoffnung auf Gold. Sie war vergebens. Medaillen sammelten die deutschen Athleten dennoch wieder fleißig.

Zdzisław Krzyszkowiak Stadium | Am vierten und vorletzten Wettkampf-Tag der Para-EM der Leichtathleten im polnischen Bydgoszcz standen vier Medaillen für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) in der Bilanz. Aber Keine davon war golden, aber das Team-Küken überraschte erneut. Am erfreulichsten war die erneute Silbermedaille für die erst 16 Jahre alte Merle Menje, die weiter ...

