Nach Madrid-Triumph : Paris kann kommen: Zverev krönt Madrid-Woche mit Turniersieg

Drei Wochen vor den French Open der Tennis-Profis kommt man um Alexander Zverev nicht herum, wenn man über die Favoriten für den Sandplatz-Klassiker redet. In Madrid krönt er eine tolle Woche.

Madrid | Im Moment seines bislang größten Triumphes in diesem Jahr dachte Alexander Zverev an den bittersten Augenblick seiner bisherigen Karriere. „Ich habe mich nach den US Open 100 Mal schlechter gefühlt, aber wenn du so einen Titel gewinnst wie heute, dann fühlt es sich besser an“, sagte Zverev am Sonntagabend nach seinem Sieg beim topbesetzten Sandplat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.