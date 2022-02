Tennis : Petkovic in Doha im Hauptfeld - Auch Kerber dabei

Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Doha das Hauptfeld erreicht.

Die 34 Jahre alte Darmstädterin gewann am Samstag in der letzten Qualifikationsrunde gegen die Ungarin Anna Bondar klar mit 6:0, 6:2. Die einseitige Partie dauerte lediglich 71 Minuten. In der ersten Runde der mit 2,6 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung trifft Petkovic auf Viktorija Golubic aus der Schweiz. Direkt im Hauptfeld des WTA-1000-Turnier...

