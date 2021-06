WTA-Turnier in Bad Homburg : Petkovic scheidet nach Regenpause aus - Siegemund weiter

Angelique Kerber spielt am Mittwoch bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg um den Einzug ins Viertelfinale. Ein reizvolles deutsches Tennis-Duell in der Vorbereitung auf Wimbledon ist nun aber nicht mehr möglich.

Bad Homburg vor der Höhe | Im langärmeligen T-Shirt verabschiedete sich Andrea Petkovic winkend vom Bad Homburger Centre Court. Die junge amerikanische Tennisspielerin Amanda Anisimova ging zum Siegerinterview, sie war im Achtelfinale des neuen Rasenturniers für die Hessin zu stark. Nach einem chancenlosen ersten Satz kämpfte sich Petkovic erst spät zurück, verlor aber mit 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.