Knöchelverletzung : Petra Kvitova zieht bei French Open zurück

In der Damen-Konkurrenz der French Open ist eine weitere prominente Spielerin aus dem Rennen.

Paris | Die Tschechin Petra Kvitova kündigte an, dass sie wegen einer Verletzung am Knöchel nicht zu ihrer Zweitrunden-Partie gegen Jelena Wesnina aus Russland antreten kann. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin erklärte, sie habe sich die Verletzung am Vortag nach ihrem Erstrunden-Sieg zugezogen, als sie bei einem Pressetermin umgeknickt sei. ...

