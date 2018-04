Global Champions Tour : Deußer reitet in Shanghai auf Platz drei

Daniel Deußer ist bei der dritten Station der Global Champions Tour auf den dritten Platz geritten. Der deutsche Springreiter blieb im Großen Preis von Shanghai mit Tobago im Stechen fehlerfrei, war aber in 39,11 Sekunden zu langsam für den Sieg.

von dpa

21. April 2018, 15:17 Uhr

Das Springen gewann der Belgier Gregory Wathelet mit Coree (37,91) vor dem Briten Ben Maher mit Explosion (38,55). Deußer kassierte für seinen dritten Platz 91 500 Euro. Im Ranking der Serie schob sich der in Belgien lebende Hesse auf Rang drei. Nach der dritten von 16 Etappen führt der Brite Scott Brash vor der Australierin Edwina Tops-Alexander.

Erste von zwei deutschen Stationen ist am zweiten Mai-Wochenende beim Derby in Hamburg, ehe Ende Juli das Turnier in Berlin folgt.