Tod nach einer Kolik : Deußers Top-Springpferd First Class gestorben

«Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, welche Gefühle gerade meine Gedanken und mein Herz bewegen», schrieb der 36-Jährige über den Verlust. Mit First Class war der in Belgien lebende Hesse 2014 deutscher Meister geworden und holte im vergangenen Jahr in Rio mit der deutschen Mannschaft Bronze.

Daniel Deußer

Stephex Stables

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 17:40 Uhr