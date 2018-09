In Kanada : Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis

Die deutschen Springreiter haben den Nationenpreis von Kanada gewonnen. Das Team um WM-Starter Marcus Ehning (Borken) ritt am Samstag (Ortszeit) in Spruce Meadows bei Calgary überlegen zum Sieg vor dem Gastgeber-Quartett.

von dpa

09. September 2018, 09:10 Uhr

Zur siegreichen Mannschaft gehörten zudem Philipp Weishaupt (Riesenbeck), Holger Wulschner (Groß Viegeln) und Andre Thieme (Plau am See).

Ehning ritt mit Funky Fred und wird bei der in der kommenden Woche beginnenden WM in den USA Pret a Tout oder Comme il faut satteln. Weishaupt hatte hingegen auf die WM verzichtet, um mit seinem Toppferd Convall im Großen Preis von Calgary zu reiten. Die Springreiter starten in der zweiten WM-Woche.