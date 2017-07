GP von Chantilly : Global Champions Tour: Deutsche Springreiter ohne Punkte

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Das Springen gewann der Niederländer Harrie Smolders mit Emerald vor dem Briten Scott Brash mit Forever und dem Franzosen Philippe Rozier mit Rahotep. Smolders baute in der Gesamtwertung der 15 Etappen umfassenden Serie seine Führung mit 247 Punkten aus. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Italiener Alberto Zorzi (190) und der Niederländer Maikel van der Vleuten (185). Ahlmann (180) liegt vor der nächsten Etappe in zwei Wochen in Berlin auf Rang vier.

Ergebnisse Chantilly

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 08:19 Uhr