Hoffen auf Millionen-Prämie : Springreiter Weishaupt gewinnt Großen Preis in Calgary

Weishaupt blieb mit dem Hengst Convall als einziger Starter in beiden Runden fehlerfrei. Das Springen ist mit umgerechnet zwei Millionen Euro die höchstdotierte Prüfung der Welt. Auf Platz zwei kam die in der Nähe von Bonn lebende Portugiesin Luciana Diniz nach einem Abwurf mit Fit For Fun vor dem US-Amerikaner McLain Ward mit Azur. Zweitbester deutscher Teilnehmer war Marco Kutscher aus Bad Essen, der mit Clenur auf Rang sieben ritt.

Zum Grand Slam der Springreiter gehören auch die Turniere in Genf, 's-Hertogenbosch und Aachen. Wer drei Turniere hintereinander gewinnt, erhält eine Prämie von einer Million Euro.