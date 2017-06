Pfingstturnier : Werth siegt bei Dressur-Grand-Prix in Wiesbaden

vergrößern 1 von 1 Foto: Christoph Schmidt 1 von 1

Werth bekam über vier Prozentpunkte mehr als die Zweitplatzierte Charlott-Maria Schürmann aus Gehrde mit Burlington (73,640). Rang drei ging an den Münchner Hendrik Lochthowe mit Boston (72,480). Mit der Prüfung konnten sich die Reiter für die Grand Prix Kür am Sonntagabend platzieren, die Werth in Wiesbaden bereits sechs Mal gewonnen hat.

Zeitplan

von dpa

erstellt am 03.Jun.2017 | 12:11 Uhr