NBA : Playoff-Aus für Lakers - Schröder will bleiben

Dennis Schröder sollte die entscheidende Ergänzung sein im Kader des Titelverteidigers Los Angeles Lakers, um die nächste Meisterschaft in der NBA zu holen. Der Plan ist vorerst gescheitert.

Portland | Dennis Schröder will sich nicht mit einer Playoff-Klatsche aus Los Angeles verabschieden und auch in der kommenden NBA-Saison für die Lakers auflaufen. Keine Stunde nach der erneut deutlichen 100:113-Niederlage des Titelverteidigers gegen die Phoenix Suns und dem 2:4-Aus schon in der ersten Runde versuchte der 27 Jahre alte Braunschweiger alle Spek...

