Großer Preis von Spanien : Pole Position: Hamilton startet zum 100. Mal ganz vorne

Lewis Hamilton steht auch in Spanien ganz vorne. In einer packenden Qualifikation setzt sich der Mercedes-Fahrer knapp gegen Max Verstappen von Red Bull durch. Nun wartet das nächste Duell.

Montmeló | Die große Freude über die 100. Pole Position seiner Formel-1-Karriere schrie Lewis Hamilton direkt am Boxenfunk heraus. „Das war harte Arbeit“, rief der Weltmeister noch in seinem Mercedes dem Team zu. Der 36 Jahre alte Brite fuhr in Barcelona in 1:16,741 Minuten die beste Qualifikationszeit und verdrängte Herausforderer Max Verstappen im Red Bull ...

