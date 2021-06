Ex-Freund von Miley Cyrus : Popstar und Schwimmtalent Cody Simpson verpasst Olympia

Ende einer fast unglaublichen Schwimm-Saga um einen australische Popstar: Cody Simpson (24) hat die Olympiateilnahme in Tokio nun doch verpasst.

Adelaide | Der Ex-Freund von US-Sängerin Miley Cyrus kam im Finale der Ausscheidungswettkämpfe in Adelaide in 100 Meter Schmetterling als Letzter ins Ziel, wie das Portal news.com.au berichtete. Dass er es nach nur wenigen Monaten Training überhaupt in die Olympic Trials geschafft hatte, hatte in Down Under für viele Schlagzeilen gesorgt. „Der Traum ist vorbei“,...

