Deutscher Tennis Bund : Positiver Corona-Test bei Davis-Cup-Teamchef Kohlmann

Der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann ist wenige Tage vor der Abreise nach Brasilien positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Deutsche Tennis Bund mit.

Der 48-Jährige, der geboostert ist, hat bislang einen milden Verlauf und hofft nach wie vor, am Samstag die Reise antreten zu können. Die deutsche Mannschaft trifft am 4./5. März in Rio de Janeiro auf Brasilien. Kohlmann befindet sich aktuell in Quarantäne. Sollte er bis Ende der Woche einen negativen PCR-Test vorlegen können, wird er ganz normal nach ...

