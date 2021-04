Hockey : Pro-League-Siege für deutsche Hockey-Teams in Argentinien

Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League auch ihr zweites Gastspiel in Argentinien gewonnen.

Mönchengladbach | Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi erkämpfte am Sonntagabend in Buenos Aires beim Turnier der weltbesten Mannschaften ein deutliches 3:0 (1:0) gegen die Hausherren. Am Vorabend hatte die DHB-Auswahl ihr erstes Duell mit den Südamerikanern 3:2 für sich entschieden. Der Kölner Christopher Rühr (25. Minute), Martin Zwicker (35.) aus Berlin und d...

