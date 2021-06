WTA-Turnier : Problemloser Auftakt für Kerber in Bad Homburg

Das war ein Auftakt, den sich Angelique Kerber gewünscht haben dürfte. Locker schafft die deutsche Nummer eins der Tennis-Damen in Bad Homburg den Zweitrunden-Einzug und sammelt vor Wimbledon dringend benötigte Matchpraxis.

Bad Homburg vor der Höhe | Problemlos hat die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ihre Pflichtaufgabe zum Auftakt des Heimturniers in Bad Homburg erfüllt. Mit dem 6:1, 6:1-Erfolg in nur 50 Minuten deklassierte die beste deutsche Tennisspielerin die russische Qualifikantin Jekaterina Jaschina und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft die Nummer 28 der Welt am Mittwoch ...

