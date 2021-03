NFL : Quarterback Drew Brees beendet seine Karriere

Rekord-Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints hat sein Karriereende in der NFL bekanntgegeben.

New Orleans | „Nach 20 Jahren als Spieler in der NFL und 15 als Saint, es ist Zeit für mich vom Footballspielen zurückzutreten“, schrieb der 42-Jährige auf Instagram. Er habe sich bis zum Schluss verausgabt und alles für sein Team und die Stadt New Orleans gegeben. Brees holte im Februar 2010 den einzigen Super Bowl in der Geschichte der Saints und hält den NFL-...

