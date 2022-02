NFL : Quarterbacks, Trainer, Stars: Die Köpfe des Super Bowls

Im Super Bowl spielen die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Entschieden werden Situationen oft durch die Qualität einzelner Profis - hier sind Kandidaten für die entscheidenden Momente.

Der Super Bowl ist die Gelegenheit für die ganz großen Geschichten im US-Sport. Meistens stehen die Quarterbacks im Mittelpunkt, die Auszeichnung als wertvollster Spieler geht in der Regel an den Spielmacher des siegreichen Teams. Doch wenn die Los Angeles Rams in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) auf die Cincinnati Bengals treffen gib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.