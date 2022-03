Katalonien-Rundfahrt : Rad-Europameister bricht nach Zielsprint bewusstlos zusammen

Der italienische Rad-Europameister Sonny Colbrelli ist nach dem Zielsprint der Auftaktetappe bei der Katalonien-Rundfahrt kollabiert und bewusstlos zusammengebrochen.

Wie sein Team Bahrain Victorious mitteilte, wurde der Sprintspezialist im Zielraum umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Bei seinem Abtransport mit einem Krankenwagen in das Universitäts-Krankenhaus von Girona sei er in einem stabilen Zustand gewesen. In dem Hospital würden weitere medizinische Untersuchungen vorge...

