Olympiasieger Olaf Ludwig : Radsport von Rügen bis Bulgarien

Olympiasieger Olaf Ludwig organisiert auch 2018 vielfältige Radsportevents.

von Dr. Hubert Thielicke

26. August 2018, 05:00 Uhr

Er gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Radsportler, wurde vor 30 Jahren in Seoul Olympiasieger im Einzelrennen. Aber auch heute lässt der Radsport Olaf Ludwig nicht los. Seit neun Jahren gehört er zu den Organisatoren der „Tour d’Allée“ auf Rügen, 2010 initiierte er das Jedermann-Rennen RügenChallenge.

Auch in Nordrhein-Westfalen ist Olaf Ludwig inzwischen mit seinem Organisationsteam aktiv: Im nächsten Jahr wird es bereits die 5. HochsauerlandChallenge geben, mit einem Bergzeitfahren und einem Jedermann-Rennen „Rund um den Kahlen Asten“ (mehr dazu im Internet unter www.ketterechts.eu).

Auf zehn erfolgreiche Jahre kann in diesem Jahr die „Bulgarian Cyclingtour“ des Olympiasiegers zurückblicken. Ob am Fuße des Piringebirges in Sandanski oder am Goldstrand von Varna – Radsportbegeisterten bietet sich die Gelegenheit, Bulgarien auf zwei Rädern zu entdecken. So gibt es von Sandanski aus Touren nach Griechenland (ca. 75 km), Mazedonien (ca. 111 km) oder zum weltberühmten Rila-Kloster (ca. 104 km/ im Internet: www.bulgariancyclingtour.de).

Das Projekt erfreut sich in dem 160 km südlich von Sofia gelegenen Luftkurort großen Anklangs, trägt es doch zur Bekanntheit der Region bei. Am 13. September lädt die Stadt Sandanski aus Anlass des Jubiläums zu einem großen Sportlerball ein.

Damit wird auch die soziale Unterstützung durch den zweimaligen Friedensfahrtsieger gewürdigt: Jedes Jahr im Mai kommen hunderte Kinder und Jugendliche zur „Kleinen Friedensfahrt“, während im September die Sportaktion „Nein zu Drogen“ stattfindet, an der sich auch Kinder aus Nachbarländern beteiligen.

24. Tour d´Allée und 9. RügenChallenge

Im Herbst lädt Rügen wieder zu einem Radsportereignis der besonderen Art ein – der 24. Auflage der „Tour d’Allée“. Das Wochenende 20. und 21. Oktober bietet für jeden etwas: Radeln in Familie über ruhige Straßen und Wege, längere Strecken für den anspruchsvollen Radsportbegeisterten und schließlich auch das scharfe Radrennen 9. RügenChallenge 2018.

Am Sonnabend, 20. Oktober, geht es beim „Radfahren mit Prominenten“ auf drei Touren ins schöne Ostseebad Sellin. Ziel für die drei Touren ist die Wilhelmstraße in Sellin/Nähe Seebrücke. Danach treffen sich alle Teilnehmer in der Wilhelmstraße in Sellin zum fröhlichen Ausklang. Auch in diesem Jahr hat Olaf Ludwig wieder prominente Sportler eingeladen, eine der Touren mit dem Rad absolvieren und natürlich in gemütlicher Runde als Gesprächspartner zur Verfügung stehen.

Am Sonntag, 21. Oktober, folgt mit dem Jedermann-Rennen 9. RügenChallenge 2018 ein weiteres Radsport-Highlight, das inzwischen in Deutschland und international als gelungener Ausklang der Jedermann-Saison gilt. Jährlich nehmen mehr als 300 Jedermänner teil, die die Strecken von 54 oder 107 Kilometern in Angriff nehmen.

Die Veranstaltung wird erneut von vielen Sponsoren tatkräftig unterstützt – zum Beispiel dem Ostseebad Sellin, dem Cliff Hotel Rügen, der Sparkasse Vorpommern, AOK, Kuchenmeister, ME-LE und anderen.