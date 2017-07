Etappenvorschau : 3. Etappe: Von Belgien nach Frankreich - Anstieg im Finale

Die Gastgeber haben ihre Tour nach dem Start in Düsseldorf wieder. Die dritte Etappe der 104. Tour de France wird am Montag in Verviers in Belgien gestartet, führt durch Luxemburg und endet nach 212,5 Kilometern in Frankreich.