Dopingfall : Auch B-Probe bei Rad-Olympiasieger Sanchez positiv

Der 39 Jahre alte Goldmedaillengewinner von Peking war am 9. August in einer Trainingskontrolle positiv auf das verbotene Wachstumshormon GHRP-2 getestet worden. Dem Spanier droht eine mehrjährige Strafe, so dass das Karriereende bevorsteht. Unmittelbar vor dem Start der Spanien-Rundfahrt im August im französischen Nimes war Sanchez aufgeflogen.

«In Übereinstimmung mit unserer Null-Toleranz-Politik, den Anti-Doping-Bestimmungen und den Regularien des Weltverbandes UCI wurde der Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet», ließ die Teamleitung des US-Rennstalls verlauten. Sanchez hatte zuvor in spanischen Medien erklärt, er könne sich den positiven Wert nicht erklären und sei sich keiner Schuld bewusst.

