Kurz vor Tour-Start : Contador-Helfer Cardoso positiv auf EPO getestet

vergrößern 1 von 1 Foto: Javier Lizon 1 von 1

Der Portugiese André Cardoso wurde in einer Trainingskontrolle am 18. Juni positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet. Das teilte der Radsport-Weltverband UCI mit und sprach eine vorläufige Suspendierung gegen den Fahrer des Teams Trek-Segafredo aus.

Cardoso gehörte dem neunköpfigen Aufgebot der amerikanischen Mannschaft für die am Samstag in Düsseldorf beginnende Frankreich-Rundfahrt an und war als wichtiger Helfer des einst selbst wegen Dopings gesperrten Contador vorgesehen. Der 32-Jährige hat unterdessen via Facebook seine Unschuld beteuert. Er habe niemals verbotene Substanzen genommen und hoffe auf das Ergebnis der B-Probe.

Tour-Homepage

Mitteilung von Cardoso auf Facebook

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 08:17 Uhr