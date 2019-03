Französische Radrundfahrt : Degenkolb bei Paris-Nizza-Auftakt Fünfter

Klassiker-Spezialist John Degenkolb ist zum Auftakt der traditionsreichen Radrundfahrt Paris-Nizza auf den fünften Platz gesprintet.

von dpa

10. März 2019, 16:22 Uhr

Den Sieg holte sich nach 138,5 Kilometer rund um Saint-Germain-en-Laye der Niederländer Dylan Groenewegen vor Caleb Ewan aus Australien. Dritter wurde Groenewegens Landsmann Fabio Jakobsen. Die beiden deutschen Top-Sprinter André Greipel und Marcel Kittel konnten sich nicht in Szene setzen. Die 77. Auflage der Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Nizza.