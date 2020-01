Radrennen im August : Erste Etappe der Deutschland-Tour endet in Schwerin

Die erste Etappe der diesjährigen Deutschland-Tour der Radprofis führt nach Schwerin. Dies teilten die Organisatoren in Stralsund mit.

30. Januar 2020, 13:27 Uhr

Die Details der Streckenführung in Mecklenburg-Vorpommern sowie für die drei weiteren Etappen würden erst Ende März bekanntgegeben, sagte der Projektleiter der Deutschland-Tour, Matthias Pietsch. Zielort der Deutschland-Tour ist Nürnberg. Dort soll am 23. August das Finale gefeiert werden. An den Start gehen Pietsch zufolge 22 Teams mit je sechs Fahrern. Welche Radprofis dabei seien, stehe noch nicht fest.