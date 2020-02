Radsport-Klassiker : Eurosport zeigt Tour de France und Vuelta bis 2025

Der TV-Sender Eurosport zeigt die beiden großen Radsport-Rundfahrten Tour de France und Vuelta bis zum Jahr 2025.

20. Februar 2020, 15:47 Uhr

Diese Vereinbarung über die laufende Saison hinaus mit den Veranstaltern der Amaury Sport Organisation (ASO) verkündete der Sender. Sowohl von der Frankreich- als auch von der Spanien-Rundfahrt wird der Sportsender in den kommenden fünf Jahren alle Etappen in vollem Umfang live und auf Abruf zeigen, wie es in der Mitteilung hieß.