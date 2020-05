8848 Höhenmeter an einem Tag : Everest Challenge: Buchmann klettert für guten Zweck

Der Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann will für einen guten Zweck innerhalb eines Tages mit seinem Rennrad die Höhe des Mount Everest erklimmen.

14. Mai 2020, 08:44 Uhr

Der Ravensburger plant für den 28. Mai im Ötztal eine Everest Challenge, bei der er 8848 Höhenmeter in neun bis zehn Stunden zurücklegen will. Mit diesem Projekt will der Fahrer des Teams Bora-hansgrohe Spenden sammeln, die dem Deutschen Kinderhilfswerk zugute kommen. Ziel ist es, für jeden Höhenmeter mindestens zehn Euro einzusammeln, also mindestens 88.848 Euro.

Buchmann will im Ötztal eine Bergstrecke kontinuierlich rauf und runter fahren. Dass er die Berge ganz gut hinauf kommt, hat er bereits bei der letzten Frankreich-Rundfahrt bewiesen, als er mit dem vierten Platz für die beste deutsche Platzierung seit 2006 gesorgt hatte. «Ich bin bisher weder im Training noch in einem Rennen über 8000 Höhenmeter gefahren. Wir werden sehen wie mein Körper auf diese Belastung reagiert», sagte Buchmann und fügte hinzu: «Spezielle Vorbereitung absolviere ich keine, es soll einfach mal ein extremer Reiz für meinen Körper werden.»