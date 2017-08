Nach Massensprint : Hamburg-Sieger Viviani gewinnt auch in Plouay

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Am vorigen Sonntag hatte der Sky-Profi, der in der nächsten Saison Marcel Kittel bei Quick-Step ersetzen wird, die Cyclassics in Hamburg gewonnen. Viviani siegte am Sonntag im Massensprint nach 237,9 Kilometern vor Europameister Alexander Kristoff aus Norwegen. Bester deutscher Radprofi war Jasha Sütterlin aus Freiburg auf Rang 45.

Bretagne Classic

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 18:27 Uhr